Urla e schiamazzi in piena notte: il sindaco chiude l'area giochi

Urla, partite a calcio e schiamazzi in piena notte: la piccola area giochi per bambini in centro a Tarzo era diventata nelle ultime settimane il punto di ritrovo di una baby gang di ragazzini fuori controllo.

Come riportato da Antenna 3 residenti della zona avevano segnalato in più occasioni la presenza di giovani che si fermavano fino a tarda sera tra le giostrine urlando in piena notte o giocando a calcio a pochi metri dalla strada e dalle auto in sosta. Nel momento in cui qualcuno ha provato a richiamarli i giovani hanno risposto in malo modo, zittendo i residenti e continuando le loro scorribande. A questo punto sono dovuti intervenire polizia locale e sindaco del paese, Gianangelo Bof.

I richiami verbali non sono bastati: dopo l'ennesima notte insonne per i residenti, l'area giochi è stata transennata e interdetta a tutti i cittadini per motivi di ordine pubblico. Pugno duro da parte del sindaco che si è scusato con le famiglie che la mattina non potranno più portare i figli a giocare sulle giostrine. Nelle prossime settimane l'area giochi sarà recintata e chiusa con un cancello che ne impedirà l'accesso durante le ore notturne.