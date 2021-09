Evade dagli arresti domiciliari, i carabinieri lo trovano ubriaco al bar

Nel pomeriggio di lunedì 20 settembre, a Giavera del Montello, i carabinieri della stazione di Nervesa si sono accorti che il 44enne marocchino E.M., pregiudicato e condannato agli arresti domiciliari non si trovava in casa. L'evaso è stato trovato poco dopo dai militari dell'Arma presso un bar del paese, ubriaco e intento a bere altre bevande alcoliche. Dopo l'identificazione è stato arrestato per evasione e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, messo di nuovo agli arresti domiciliari.