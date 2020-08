Spacciavano cocaina nel quartiere: arrestati un 34enne ed un 24enne

All'alba di venerdì i carabinieri della Compagnia di Treviso hanno eseguito una serie di perquisizioni tra Treviso e Quinto nell'ambito dell'operazione denominata "Mulini". Notevoli le forze schierate: ben 20 carabinieri e un'unità cinofila. L'operazione trae origine dalla segnalazione di alcuni residenti che hanno notato un continuo via vai nella zona dei Mulini di Quinto e da qui il nome dell'operazione.

I militari della Stazione di Zero Branco, competenti per territorio, con un lungo lavoro sono però riusciti a ricostruire le dinamiche dello spaccio nell'area. L'organizzazione era difatti ben rodata: gli spacciatori erano così efficenti da persino dividere le dosi di cocaina in confezioni con etichette colorate che stavano ad indicarne il peso: bianco 0.5 grammi, rosso 0.6 gr. e blu 0.7 gr. Le perquisizioni, richieste dai carabinieri alla Magistratura, hanno quindi permesso di recuperare circa 70 gr. di cocaina da taglio e 7.700 euro in contanti.

A peggiorare la situazione, poi, il fatto che parte dello stupefacente fosse già pronto per lo spaccio al dettaglio. Al termine dell'operazione sono stati infine arrestati due nigeriani, E.C.P. di 34 anni e E.J. di 24, mentre è stato denunciato in stato di libertà un terzo ragazzo, U.J. di 22 anni.