Furto di bici Pinarello a Roubaix: arrestati i due ladri

Sono stati arrestati i due esecutori materiali del furto di biciclette messo a segno a Roubaix (Francia) il 23 ottobre scorso in occasione dei Mondiali su pista. Lo fa sapere in un post la Federazione Italiana di ciclismo. Un messaggio social che aiuta a risolvere un caso. Oltre al grande lavoro della polizia rumena e francese, infatti, per la risoluzione del caso che riguarda le biciclette della Nazionale pista rubate a Roubaix e ritrovate a Vracea, un ruolo importante nel rinvenimento della refurtiva l'ha avuto l'azienda Pinarello. Un annuncio web, quello fatto dall'azienda trevigiana che ha raggiunto 1.800.000 persone, sui vari profili social, ed è stato condiviso decine di migliaia di volte dai follower, e dai media tradizionali, contribuendo così alla creazione di una rete informativa internazionale che ha visto la costante mediazione dei referenti aziendali veneti.

"La Federazione ringrazia sentitamente Pinarello che anche in quest'occasione è stata più di un semplice partner istituzionale, la polizia rumena per aver agito con tempestività e quella francese che ha arrestato i due esecutori materiali del furto”. La Federazione ha realizzato una maglia per dire grazie a Pinarello e ai corpi di polizia francesi, romeni e italiani.

Il caso

Mercoledì erano rientrate a Montichiari le bici sottratte alle Nazionali pista lo scorso 23 ottobre a Roubaix. I preziosi gioielli Pinarello si trovavano in Romania e sono stati riportati in Italia dallo staff azzurro che ha raggiunto la località di Vrancea dove erano state ritrovate dalla Polizia a seguito di un blitz del 29 di ottobre. Il presidente della Federazione Cordiano Dagnoni spiega: “I nostri meccanici hanno caricato le bici lunedì e sono ripartiti subito. Le biciclette ci sono tutte, manca solo qualche ruota». Sono tornate a casa quindi 12 “Bolide” Pinarello usate dal quartetto campione olimpico e mondiale. Poi altre 10 bici da strada: 4 Pinarello, 4 De Rosa, 1 Cinelli e 1 Merida”. Con i “Bolidi” Pinarello Ganna, Milan, Consonni e Lamon hanno vinto le Olimpiadi del quartetto, in più Bertazzo i Mondiali a Roubaix proprio dove è avvenuto il furto.