Comprava scarpe e vestiti con una carta scoperta: arrestata una 37enne

Nella serata di venerdì, a Castelfranco Veneto, il Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia dei carabinieri ha dato esecuzione ad un mandato d'arresto europeo, emesso dalle autorità della Germania, nei confronti di una cittadina romena 37enne residente ad Altivole. La donna, che in Italia vive con alcuni parenti, è ritenuta responsabile di vari episodi di truffa, consumati in territorio tedesco nel mese di maggio 2014, quando ha acquistato in diverse occasioni capi di abbigliamento e calzature presso negozi, per un valore di 800 euro circa, esibendo una carta di pagamento priva di fondi. Al termine dell'attività, l'arrestata è stata condotta presso il carcere femminile di Venezia.