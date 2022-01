Cross della Vittoria, 12enne colpito da un arresto cardiaco

Doveva essere una domenica di festa nel segno dello sport ma, alla 37esima edizione del Cross della Vittoria oggi si è sfiorata la tragedia. Verso le 11 di mattina un giovane atleta padovano di soli 12 anni si è sentito male poco prima del traguardo, accasciandosi a terra privo di sensi nel bel mezzo del percorso di gara: stabilizzato sul posto dai sanitari di Prealpi Soccorso, il giovane è stato portato in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Rianimato per quasi un'ora sul posto prima del trasporto in ospedale il 12enne, tesserato con una società sportiva padovana, non aveva ancora ripreso conoscenza al momento del trasporto in ospedale.