Condannato per violenza sessuale, era nella Marca: 33enne arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 7 luglio, in Via Matteotti a Conegliano, i poliziotti della squadra volante hanno intercettato una Volkswagen Passat con targa straniera. L'uomo al volante ha subito mostrato un certo nervosismo con gli agenti, rifiutandosi di fornire prima le proprie generalità ma esibendo poi una carta di identità e patente di guida, entrambe romene.

La successiva attività effettuata dagli agenti per accertare l’identità del soggetto, un 33enne romeno in Italia senza fissa dimora, ha consentito di constatare l’esistenza di un provvedimento di rintraccio: l'uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione per cumulo di condanne, emesso dal Tribunale di Gorizia nel novembre del 2021. Il 33enne è ritenuto responsabile di alcune contravvenzioni, risalenti al 2011, commesse a Udine e del reato di violenza sessuale per fatti avvenuti nel 2015 a Molfalcone,, per espiare la pena complessiva e definitiva di anni 1 e 11 mesi di reclusione e mesi 1 di arresto. Gli operanti hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione e accompagnato l’uomo presso la Casa Circondariale di Treviso a disposizione dell’A.G..