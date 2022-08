A petto nudo danneggia tre auto e aggredisce i carabinieri: arrestato

Nella tarda mattinata di giovedì 18 agosto si è tenuto il processo per direttissima a carico del 23enne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, arrestato nella serata di ieri dai carabinieri di Conegliano per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Carabinieri e polizia locale erano intervenuti verso le 18.30 in "Corte delle Rose" a Conegliano dove una quindicina di soggetti avevano iniziato a litigare fra loro importunando i passanti. Il 23enne a petto nudo e in evidente stato di alterazione, ha minacciato carabinieri e vigili, scagliando una bottiglia di birra in strada, andando poi ad urtare un'auto ferma nel traffico, salendo sopra un altro veicolo parcheggiato, danneggiandolo, e infine colpendo lo specchietto retrovisore di una terza auto. Al termine di una breve colluttazione, i carabinieri sono riusciti a immobilizzare l'uomo grazie anche all'utilizzo dello spray urticante. Due carabinieri sono stati portati in pronto soccorso con lesioni guaribili in alcuni giorni di prognosi, illeso il 23enne.