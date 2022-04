Gli trovano in casa grosse quantità di droga: arrestato uno spacciatore 35enne

Nella mattinata di sabato 16 aprile i carabinieri della Stazione di Valdobbiadene hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un italiano di trentacinque anni per possesso, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. A seguito di controlli preventivi volti al contrasto dei reati contro il patrimonio e del traffico di sostanze stupefacenti in occasione delle festività pasquali, i militari hanno notato il giovane in circostanze sospette lungo una arteria stradale principale fra Segusino e Valdobbiadene procedendo quindi ad un controllo nei suoi confronti. Non essendo però l'uomo collaborativo, tanto da tenere persino una condotta ambigua, i carabinieri hanno successivamente esteso la perquisizione presso il suo domicilio rinvenendo quantità importanti di varie tipologie di sostanze stupefacente. Data la gravità degli indizi, indice di una possibile attività di spaccio di droga, il giovane è stato infine arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.