Furto di notte al distributore, il ladro è un ragazzo di 24 anni

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno individuato il presunto autore di un furto aggravato avvenuto nella notte del 10 novembre in via Borgo Treviso ai danni di un distributore di carburante.

Si tratta di un 24enne originario della provincia di Brescia, già noto alle forze dell'ordine che, dopo aver forzato una finestra, si era introdotto alle 2 di notte all'interno dei locali dell'area di servizio, riuscendo a rubare dal registratore di cassa 150 euro in contanti. Non appena il gestore del distributore si è accorto del furto subito, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che sono riusciti in pochi giorni a raccogliere, anche grazie all'attento esame dei sistemi di videosorveglianza della zona, importanti riscontri sull'identità dell'autore del furto. L’attività dei militari dell’Arma è ora finalizzata a verificare un eventuale coinvolgimento del giovane in altri furti simili ai danni dei distributori della zona. La posizione del 24enne è al vaglio dell'autorità giudiziaria trevigiana.