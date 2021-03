Beccato a rubare una grondaia da un'autofficina: arrestato un 27enne

L'uomo, che ha tentato in tutti i modi di scappare, è stato fermato dai carabinieri a Mogliano nella nottata tra venerdì e sabato in zona industriale.

I carabinieri delle stazioni di Mogliano Veneto e Dosson di Casier, insieme al Reparto Radiomobile di Treviso, hanno arrestato in flagranza per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale il 27enne D.A. di origini albanesi, già con alle spalle precedenti di polizia. Lo straniero è stato bloccato, benché abbia tentato di sottrarsi all'arresto spintonando uno dei militari, dopo che verso le 4 di stanotte si era appena impossessato di una grondaia in acciaio in precedenza divelto dal muro retrostante di un'autofficina di via Galilei a Mogliano, in zona industriale. La refurtiva è poi stata sequestrata, mentre il ragazzo è stati posto ai domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria.