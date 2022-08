Aveva rubato degli occhiali da un supermercato: arrestato un 41enne

I carabinieri di Conegliano nelle scorse ore hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso a carico di un 41enne ghanese che doveva scontare 1 anno e 4 mesi di reclusione per i reati di rapina e lesioni commessi nel novembre del 2019 a Conegliano. Nell'episodio l'uomo era stato arresto in flagranza di reato da una pattuglia dopo che aveva tentato di rubare degli occhiali da sole da un supermercato cittadino dove aveva anche bevuto alcune bevande. Per darsi alla fuga aveva poi spintonato un addetto alla vigilanza che era successivamente dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. L'arrestato si trova ora nel carcere di Santa Bona a Treviso.