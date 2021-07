Era stato condannato a oltre 5 anni di reclusione: arrestato un 44enne

L'uomo deve scontare un cumulo di pene per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, evasione, lesioni personali, reati contro il patrimonio e violazione delle misure di prevenzione

I carabinieri di Istrana, nella serata di ieri, hanno dato esecuzione ad un ordine di "esecuzione di cumulo di pene detentive" emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso nei confronti del 44enne O.M. di origini vicentine, già gravato da pregiudizi. L'uomo era stato difatti in precedenza condannato ad espiare un cumulo di pene detentive di 5 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, evasione, lesioni personali, reati contro il patrimonio e violazione delle misure di prevenzione, commessi nelle province di Vicenza e Treviso tra il 2012 e il 2019. Una volta arrestato è stato condotto presso il carcere di Treviso, come disposto dall’Autorità giudiziaria.