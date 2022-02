Tentato furto alla chiesa di San Floriano, latitante arrestato in Romania

Arrestato in Romania lo scorso 30 dicembre, è atterrato mercoledì 16 febbraio all'aeroporto di Roma Fiumicino il 41enne Dan Axinte. Dal 24 agosto 2021 su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo per furto e ricettazione. Ora dovrà scontare in Italia una condanna a tre anni e due mesi di carcere, già iniziata in una prigione del centro Italia.

Le due sentenze che avevano condannato Dan Axinte erano state emesse dal tribunale di Treviso e dal tribunale di Pordenone. Il 41enne è accusato di aver commesso un tentato furto nella chiesa di San Floriano a Valdobbiadene, risalente al 31 agosto del 2016. Oltre al tentato furto di offerte nella Marca, il 41enne era anche accusato di altri due tentati furti presso una tabaccheria di Gruaro e presso una gelateria di Teglio Veneto (nell'ottobre del 2017). Sempre il 41enne, nel 2016, aveva commesso un furto nella basilica di Sant'Antonio a Padova mentre nel 2017 era arrivata la condanna per ricettazione di pneumatici. Tornato nel suo paese d'origine, i militari dell'Arma di Pordenone sono riusciti a rintracciarlo e, il 10 gennaio, la corte d'appello di Timisoara ne ha autorizzato l'estradizione in Italia dove l'ex latitante sconterà la sua pena.