Minacciava e picchiava da mesi la madre e i fratelli: finisce in carcere

Per mesi aveva imposto in casa un regime di terrore, terrorizzando la madre e i sei fratelli più piccoli con continue aggressioni fisiche e verbali, minacce di morte, danneggiamenti reiterati a elettrodomestici e suppellettili di casa, pretendendo di essere mantenuto in tutto e imponendo ai conviventi il proprio "dominio".

Il protagonista della dolorosa vicenda familiare, un 24enne senegalese residente nel Vittoriese, è stato portato in carcere a Santa Bona al termine delle indagini condotte da carabinieri e Procura di Treviso. Allo straniero sono state contestate. dall’agosto 2022 sino a ottobre 2023, reiterate vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti della madre, rimasta vedova, e dei sei fratelli (di cui quattro minorenni) conviventi. I referti medici, le denunce e dichiarazioni presentate nel corso del tempo dalle parti offese, gli interventi dei carabinieri di volta in volta intervenuti, essi stessi fatti oggetto di violenza e minaccia, descrivono un quadro connotato da continue aggressioni fisiche e verbali, anche gratuite, da minacce, da ripetuti danneggiamenti di arredi e dotazioni dell’abitazione di famiglia (elettrodomestici, computer, suppellettili), da esplosioni d’ira da parte dell’indagato, a conferma della personalità violenta, irascibile e aggressiva ed all’assenza di autocontrollo del medesimo, anche a causa di stati di alterazione psicofisica verosimilmente indotti dall’abuso di sostanze stupefacenti.