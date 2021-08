Mostra le proprie parti intime a dei bambini: arrestato un 28enne ubriaco

Sabato sera, presso il parco pubblico di via Marmolada a Camalò di Povegliano, i militari della Stazione di Nervesa della Battaglia hanno arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 28enne pregiudicato pachistano. L'uomo, in stato di alterazione da abuso di alcol, si era reso responsabile di molestie nei confronti di alcuni minori mostrando anche le proprie parti intime e, alla vista dei carabinieri, li ha poi minacciati cercando anche la colluttazione con un militare. Prontamente immobilizzato, è stato poi trasportato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso per l'idonea terapia per postumi da ubriachezza. Arrestato nella mattinata di domenica, è stato successivamente condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Montebelluna in attesa dell'udienza di convalida che si terrà lunedì.