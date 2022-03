Vuole vedere la figlia nonostante il divieto di avvicinamento alla madre: finisce in manette

Nel corso della consueta attività di controllo del territorio l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Treviso ha arrestato un uomo per inosservanza del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata come disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, lunedì sera è giunta in Sala Operativa la chiamata disperata di una donna che affermavaa che l’ex fidanzato, in spregio alla misura cautelare in atto, si era presentato sotto casa pretendendo di vedere la figlia avuta con lei.

Nonostante la donna, timorosa di una reazione violenta da parte dell’ex, avesse comuqnue acconsentito alla richiesta ne è nato immediatamente un alterco tra l’uomo ed un conoscente della donna che, poco dopo è sfociato, in una violenta colluttazione. A questo punto la signora ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato ed in breve tempo sono confluite sul posto le volanti che, una volta sedata la lite, hanno portato il soggetto in Questura per tutte le verifiche del caso e arrestandolo per l’inosservanza della misura di avvicinamento alla casa familiare.