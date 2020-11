Beccato a smerciare la cocaina fuori città: arrestato un 54enne

Nella serata di venerdì, a Montebelluna, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, nell'ambito di un'attività d'indagine riguardante i consumatori di droghe della castellana, hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di un cittadino marocchino 54enne, pregiudicato e domiciliato in città. Per lui l'accusa è di detenzione e vendita di sostanza stupefacente. L'indagato è stato difatti bloccato dai militari nella frazione di Biadene dopo che lo stesso aveva appena ceduto una dose di cocaina ad un acquirente della zona. Per questo motivo il 54enne è stato poi sottoposto anche ad una perquisizione domiciliare dalla quale sono emersi ulteriori 6 grammi di cocaina, oltre a materiale vario per la pesatura e il confezionamento della droga.