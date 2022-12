Cocaina e hashish nascosti in casa, pusher 35enne finisce in carcere

Nella giornata di venerdì 23 dicembre gli agenti della squadra mobile della Questura di Treviso, impegnati in specifici servizi di controllo intensificati per il periodo natalizio e di fine anno, hanno trovato durante una perquisizione in casa di un 35enne marocchino con precedenti di polizia, oltre 300 grammi di hashish e 17 grammi di cocaina oltre a vari oggetti per il confezionamento delle dosi tra cui un bilancino di precisone, e denaro contante frutto dell’attività illecita di spaccio. Dopo aver arrestato l'uomo, gli agenti della questura lo hanno portato in carcere a Santa Bona dove al momento si trova rinchiuso con l'accusa di produzione e spaccio di stupefacenti.