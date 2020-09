In casa con dosi di marijuana e due bilancini di precisione: arrestato un pusher 24enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne di Fonte già conosciuto alla giustizia. A suo carico il reato di detenzione di sostanza stupefacente. L'indagato infatti, una volta sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 162 grammi di marijuana, una pianta di cannabis, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga, materiale che poi è stato tutto sequestrato dai militari dell'Arma. Condotto presso gli uffici della Compagnia, il giovane è stato prima collocato agli arresti domiciliari e poi, dopo la convalida del fermo, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

