Arrestato un pusher 19enne: in casa teneva molteplici dosi di hashish e marijuana

Ben 500 grammi di hashish e 140 di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi. E' questo quanto hanno trovato i carabinieri di Istrana durante una perquisizione domiciliare e personale ai danni di un 19enne della zona già conosciuto alle forze dell'ordine. I militari, una volta appurata l'evidente attività di spaccio, hanno dunque arrestato in flagranza di reato il 19enne che ora si trova in carcere mentre tutto il materiale trovato è stato posto sotto sequestro.

A San Biagio di Callalta, invece, venerdì sera i carabinieri hanno arrestato un 35enne pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, a seguito di reiterate violazioni della misura cautelare tali da portare il GIP del Tribunale di Venezia a modificare i domiciliari con la custodia cautelare in carcere.