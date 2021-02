Scoperta a rubare in una casa del centro: arrestata una ladra 22enne

Alle ore 15 circa di sabato, a Castelfranco Veneto, personale del Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia dei carabinieri ha arrestato in flagranza di reato una cittadina croata, la 22enne S.E. già gravata da pregiudizi e senza fissa dimora. L'accusa che le viene mossa è quella di rapina impropria aggravata in abitazione.

Nell'ambito di un classico servizio di contrasto ai reati predatori, infatti, l'indagata è stata bloccata dai militari immediatamente dopo aver rubato, in concorso con una complice ancora da identificare, vari monili in oro per un valore ancora in corso di quantificazione. Nell'occasione la donna era penetrata all'interno di un appartamento del centro dopo aver forzato la porta d'ingresso.

Durante le fasi della fuga, l'arrestata ha persino colpito con violenti calci un passante per cercare di sottrarsi al controllo dei carabinieri che stavano sopraggiungendo sul posto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma sono in corso indagini volte ad accertare eventuali responsabilità dell'indagata in ordine ad altri analoghi episodi.