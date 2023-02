Aveva rapinato il parroco di Mareno, 51enne finisce in carcere

I carabinieri di Susegana hanno arrestato a Santa Lucia di Piave un 51enne gravato da pregiudizi penali in esecuzione di un’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Treviso.

L'uomo era stato arrestato lo scorso 3 gennaio con un analogo provvedimento restrittivo per aver tentato di rapinare lo scorso 27 novembre il parroco di Mareno di Piave e un anziano a Santa Lucia di Piave. Alcuni giorni dopo, il 51enne aveva tentato un furto in abitazione ai danni di un’anziana residente a Conegliano. Scarcerato e messo agli arresti domiciliari, il pregiudicato ha violato più volte i domiciliari. All'ennesima violazione è stato portato in carcere a Treviso,