Guida pericolosa in Romania, 41enne arrestato nella Marca

I carabinieri di Riese Pio X hanno arrestato su mandato europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Romania un 41enne dimorante nella Castellana, per gravi infrazioni al codice della strada commesse in Romania nel 2018. Lo straniero, dopo essere stato rintracciato dai militari dell'arma, è stato portato in carcere di Treviso.