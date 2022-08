Scippava le catenine dal collo dei suoi coetanei: arrestato un 20enne

E' finito finalmente in manette il 20enne che, in centro a Treviso, era solito rapinare i propri coetanei delle catenine che indossavano al collo. A seguito di un’articolata attività di indagine, infatti, volta principalmente a contrastare alcuni episodi di rapine commesse a danni di minorenni, la Squadra Mobile di Treviso ha raccolto rilevanti e significativi elementi probatori a carico di un ventenne della provincia. Secondo quanto emerso il ragazzo, che strappava con violenza le collane d’oro indossate da ragazzi che si recavano o ritornavano da scuola, è un soggetto già noto alle forze dell'ordine per aver commesso in precedenza fatti analoghi e per essere già stato indagato più volte dalla Polizia di Stato.

In particolare, di recente due sono gli episodi contestati, del tutto simili tra loro. Per il primo, l’attività di indagine effettuata dall’Arma dei carabinieri ha permesso di riscontrare che lo scippatore, dopo aver seguito un minorenne dall’uscita di scuola sino alla fermata dell’autobus, lo ha aggredito all’atto di salire sull’autobus provocandogli peraltro delle lesioni al collo. Per il secondo episodio, invece, l’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Treviso ha consentito di accertare che il rapinatore, dopo aver aggredito con violenza un minore che scendeva dall’autobus per recarsi a scuola al fine di sottrarre una collanina d’oro, gli provocava diverse lesioni, sia pure lievi.

L’articolato quadro probatorio, condiviso dall’Autorità giudiziaria, ha portato infine all’emanazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con l’ausilio del mezzo di rilevamento del braccialetto elettronico. Operazione seguita da personale della Polizia di Stato insieme a quello dell’Arma dei carabinieri.