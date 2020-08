Trovato con le dosi di cocaina da spacciare: arrestato un 42enne

Nel corso del weekend di Ferragosto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelfranco Veneto, nel corso di indagini in riferimento allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato per detenzione al fine di spaccio un cittadino italiano di 42 anni con precedenti. L'uomo è stato infatti trovato in possesso di circa 21 grammi di cocaina, già in parte suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione oltre che di materiale da taglio e confezionamento.

