Sorpreso a vendere hashish in strada: 24enne arrestato

I carabinieri di Castelfranco Veneto, dopo l'arresto cinque giorni fa ad Asolo di uno spacciatore, hanno arrestato al termine di una nuova operazione antidroga, un 24enne fermato nella notte subito dopo aver venduto dosi di hashish a due giovani della Castellana. Il giovane è stato trovato in possesso, complessivamente, di più di un etto di hashish e una modesta quantità di cocaina, oltre a vario materiale per il confezionamento della droga. L'arrestato è stato portato in caserma ma, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, è stato rimesso in libertà poche ore dopo.