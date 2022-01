Spacciava cocaina ed eroina nell'opitergino: arrestato un 51enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Conegliano hanno arrestato, in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 51enne dimorante nell’opitergino. I militari dell’Arma, che da tempo stavano seguendo i movimenti dell’uomo, lo hanno fermato nei pressi della sua abitazione e dalle conseguenti perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati vari quantitativi di stupefacente come eroina, cocaina, hashish e marijuana. Il fermato aveva poi con sé alcuni grammi di cocaina in dosi confezionate singolarmente, mentre all’interno della sua abitazione sono stati trovati vari involucri contenenti più di 2 etti di hashish, circa 10 grammi di eroina e ulteriori 16 grammi di cocaina. La somma totale di ben 2350 euro, pure rinvenuta in casa e sequestrata, induce a far ritenere agli inquirenti che l’illecito “giro d’affari” dell’opitergino fosse piuttosto cospicuo. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato posto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.