Sorpreso a spacciare cocaina in pubblico: arrestato un 30enne

L'uomo, di origini marocchine, è stato beccato a Fonte dai carabinieri che in casa gli hanno poi trovato anche 48 grammi di hashish e 1.900 euro in denaro

Nella nottata appena trascorsa i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato a Fonte il 30enne T.A. di origini marocchine in quanto trovato in flagranza del reato di spaccio. I militari dell’Arma hanno difatti sorpreso e bloccato lo straniero che aveva appena ceduto una dose di cocaina a un suo cliente 62enne. La successiva perquisizione personale e domiciliare a carico del pusher, dimorante nella Castellana, ha così consentito di rinvenire e sequestrare anche 48 grammi di hashish, 1.900 euro in denaro contante quale verosimile provento dell’illecita attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Al termine delle attività di rito, l'uomo è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.