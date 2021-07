Litiga con la madre e spintona i carabinieri: arrestato un 32enne

Nel corso della nottata tra venerdì e sabato i carabinieri di Fontanelle hanno arrestato, in flagranza e per resistenza a pubblico ufficiale, un 32enne marocchino celibe, operaio e con precedenti di polizia. I militari sono intervenuti a Gaiarine, presso l'abitazione dell'uomo, a seguito di dissidi con la madre convivente. Nell'occasione il 32enne ha opposto resistenza nei confronti dei militari, spintonando gli stessi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'uomo è stato così arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione dei carabinieri di Conegliano in attesa del rito direttissimo che si è svolto sabato mattina come disposto dall'Autorità giudiziaria procedente.