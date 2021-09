Da truffatori e ladri ad arrotini abusivi: denunciati un 41enne ed un 24enne

Attorno alle ore 13.30 di venerdì a Vedelago, in via Monte Pasubio, i carabinieri della locale Stazione hanno controllato due uomini pregiudicati, di 41 e 24 anni entrambi originari della provincia di Catania ma di fatto senza fissa dimora, che a bordo di una Ford Fiesta di proprietà di uno dei due stavano passando tra le vie della frazione di Fossalunga e, utilizzando un megafono, offrivano ai cittadini del posto la loro opera di arrotini.

Una volta identificati, i militari dell’Arma hanno verificato trattarsi di due soggetti già conosciuti alla giustizia per numerosi reati di furto e truffa e che effettivamente custodivano in macchina una mola per arrotino elettrica, collegata mediante un trasformatore all’accendisigari dell’auto. Di fatto però, gli improvvisati arrotini, malgrado l’offerta ad alta voce attraverso il megafono, non avevano ancora avuto “clienti” interessati ad affilare coltelli o altri utensili, per cui, vista anche la loro presenza quantomeno sospetta nella zona residenziale, sono stati condotti in caserma per svolgere più approfonditi accertamenti.

E' stato così riscontrato che i due pregiudicati stavano effettivamente svolgendo la professione artigianale di arrotino in modo del tutto irregolare, per cui gli è stata contestata la violazione della Legge Regionale che regola l’iscrizione alla Camera di Commercio per chi esercita un’attività di artigiano. Inoltre, la mola rinvenuta nell’auto è stata trattenuta presso la Stazione di Vedelago per successive verifiche. Potendo anche ipotizzare, visti i loro precedenti penali, che la presenza dei due arrotini abusivi fosse effettivamente riconducibile alla loro intenzione di commettere furti o truffe in zona, i carabinieri invitano i cittadini a segnalare prontamente eventuali soggetti che, in modo sospetto, gravitano nelle vicinanze delle abitazioni o che comunque offrono prestazioni d’opera senza averne titolo.