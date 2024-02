Ruba un’auto e poi la abbandona, ladro rintracciato un mese dopo

Approfitta di un momento di distrazione dell'affetto all'accettazione di una carrozzeria, ruba le chiavi di un'auto aziendale e si dilegua. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 8 gennaio, alla carrozzeria “Daf garage” di Arzignano. L'auto è stata poi ritrovata in medesima serata a Vicenza, in viale Eretenia con la portiera del conducente aperta e la chiave di accensione nel cruscotto, da una pattuglia della Polizia di Stato.

Nel frattempo, i carabinieri di Arzignano avevano recuperato i filmati ripresi dall’impianto di videosorveglianza della carrozzeria ed estrapolati i fotogrammi salienti del furto, grazie al supporto tecnico dell’Aliquota operativa della Compagnia di Valdagno sono riusciti ad ottenere un’immagine sufficientemente nitida dell’autore del reato che aveva agito a volto scoperto ed indossando un abbigliamento facilmente identificabile. Immagine distribuita a tutte le pattuglie in caso di un suo possibile rintraccio.

A quasi un mese dal furto, nella mattina di venerdì 2 febbraio, sempre ad Arzignano, una pattuglia della locale stazione ha avvistato ad una fermata dell’autobus, un giovane del tutto simile per fattezze ed abbigliamento al soggetto ritratto nell’immagine. Fermato e accompagnato in caserma per successivi accertamenti, sono emerse ulteriori responsabilità a suo carico. Invitabile la denuncia in stato di libertà per l’uomo, un trentaduenne di origini trevigiane, residente a Montebello Vicentino, con precedenti specifici per analoghi furti e traffico di sostanze stupefacenti.