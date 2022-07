Ciclista cade e si ferisce a Malga Zebio, recuperato dal soccorso alpino

Recuperato un ciclista ferito. Attorno alle 14.50 di oggi, sabato 16 luglio, una squadra del soccorso alpino di Asiago è stata inviata nella zona di Malga Zebio Pastorile, per supporto all'ambulanza nel recupero di un ciclista caduto dalla propria mountain bike, in quanto non si sapeva se fosse raggiungibile o meno lungo la strada scoscesa in cui si trovava. M.C., 66enne di Salgareda, nel trevigiano, che nell'urto aveva riportato un probabile trauma alla spalla, non era più in grado di proseguire ed era assistito da persone di passaggio. È stato quindi preso in carico dal personale sanitario, caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Asiago.