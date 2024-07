Brutta caduta durante l'allenamento di motocross, 12enne in ospedale

Un forte trauma alla testa, al torace e all'addome oltre alla frattura del braccio destro. Sono le conseguenze dell'incidente di cui è stato sfortunato protagonista, nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, poco dopo le 16, un 12enne trevigiano durante un allenamento con la sua moto da cross lungo il circuito sull'Altopiano montano dei Sette Comuni, ad Asiago, provincia di Vicenza. Il giovanissimo, percorrendo lo sterrato del Cross park Palauri, è caduto violentemente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo. In prima battuta, secondo i testimoni che stavano assistendo all'allenamento (tra cui alcuni genitori), non era apparso come un incidente particolarmente grave ma il 12enne, sotto choc, respirava faticosamente. Immediati sono scattati i soccorsi del Suem, con l'intervento dell'elicottero, e per il giovanissimo è stato subito disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Qui il 12enne si trova ricoverato, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita; il quadro clinico è stato monitorato minuto per minuto e nella serata di mercoledì i medici del nosocomio berico hanno deciso per il trasferimento nel reparto di rianimazione.