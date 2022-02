Ladri rubano i soldi all'asilo: due furti in una settimana

L'ultimo furto, in ordine di tempo, è avvenuto nella mattinata di domenica 27 febbraio: l'allarme della scuola dell'infanzia "Sicher Della Zonca" è scattato in pieno giorno ma, all'arrivo sul posto dei carabinieri, il ladro era già riuscito a fuggire. Nell'ultima settimana sono stati ben due i furti ai danni delle scuole materne della Marca: il primo colpo a inizio settimana a San Polo di Piave, il secondo nella mattinata di domenica ad Arcade.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", in entrambi i casi i malviventi avrebbero fatto irruzione nei due istituti dopo aver scavalcato il cancello principale, forzando le porte dotate di maniglioni anti-panico. Nonostante gli allarmi in funzione, in tutti e due gli asili i ladri sono riusciti a trovare nei cassetti della segreteria piccole somme di denaro in contanti, fatte sparire a velocità record, prima dell'intervento sul posto delle forze dell'ordine. Ad Arcade il sindaco Gazzabin ha messo a disposizione dei carabinieri le immagini delle videocamere di sorveglianza nella speranza che il responsabile possa essere identificato nelle prossime ore.