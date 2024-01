Asino travolto e ucciso lungo il Terraglio, investitore in fuga

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 gennaio, verso le ore 3 a San Trovaso di Preganziol, un automobilista di passaggio ha segnalato ai carabinieri la presenza sulla carreggiata della carcassa di un asino, investito poco prima da un veicolo allontanatosi senza fermarsi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri insieme al personale veterinario. Dai primi accertamenti, l'animale è risultato sprovvisto di microchip. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. La viabilità lungo il Terraglio, visto l'orario, non ha subito particolari disagi.