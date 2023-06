Asino imbizzarrito, uomo cade nel torrente: è grave al Ca' Foncello

Attimi di paura lunedì mattina, 5 giugno, in Via Cal del Pont a Segusino dove un uomo di 66 anni, residente in zona, è finito nelle acque di un torrente dopo un volo di circa tre metri, procurandosi ferite e fratture in varie parti del corpo.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il 66enne stava portando un asino, tenendolo con una corda, quando all'improvviso l'animale si è imbizzarrito e ha iniziato a scalciare e a correre trascinando l'uomo che non si aspettava una simile reazione da parte dell'animale. Il 66enne, dopo aver perso l'equilibrio è finito nel greto del torrente che si trovava a circa tre metri sotto di lui. L'impatto con i sassi è stato molto violento e ha provocato gravi lesioni all'uomo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 e l'elisoccorso di Treviso Emergenza che ha portato il 66enne ferito all'ospedale Ca' Foncello dove al momento si trova ricoverato.