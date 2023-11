Marijuana in mezzo ad un coltivazione di mais, a processo un imprenditore agricolo

Trenta piantine di marijuana, divise in sei lotti da cinque, nascoste nel bel mezzo di un campo dove cresceva una distesa di mais. A scovare la "piantagione" illegale erano state le forze dell'ordine che, grazie all'utilizzo dei droni, l'avevano individuato nel bel mezzo di una coltivazione di granturco arrivata quasi a maturazione. E per il proprietario del campo, un 35enne imprenditore agricolo di Asolo, sono fioccati i guai. L'uomo, nei cui confronti ieri si è aperto il processo in cui è difeso dall'avvocato Cristiano Biadene, era stato infatti denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il ritrovamento, avvenuto nelle campagne dell'asolano, risale all'agosto del 2019. Probabilmente era stata una soffiata ad avvisare che in quell'appezzamento, peraltro contiguo all'abitazione del 35enne, si trovava la marijuana. Si erano alzati in volo i droni dei carabinieri che avevano fotografato la coltivazione. Poi, a stretto giro di posta, il sopralluogo che aveva portato a scoprire le piante di "marja".

L'imprenditore, che ha anche altri terreni coltivati sempre in zona, dice però di non sapere nulla della presenza di stupefacenti nelle sue proprietà. E a supporto delle sue ragioni ha citato un agronomo che testimonierà a suo favore. «Il mais in agosto è già molto alto - avrebbe detto in sue difesa l'uomo - e le piantine di marijuana erano già alte, presumibilmente pronte per essere tagliate. Io non avevo motivo di entrare nel campo di mais dove erano state piazzate per non essere viste. Se non sono stato io chi è stato? Francamente non lo so, ma ritengo di avere dei fondati sospetti sul responsabile di questa azione che mi ha fatto finire davanti al giudice». Il processo è stato rinviato. Prossima data il 20 gennaio del 2025.