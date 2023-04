Incidente frontale in un incrocio, entrambi i guidatori erano alla guida ubriachi

Guida l’auto in forte stato di ebbrezza alcolica e provoca un incidente all’incrocio, fortunatamente senza feriti. È accaduto sabato scorso 15 aprile poco dopo le ore 16 sulla SP 248 all’intersezione semaforica di Casella d’Asolo. Un’autovettura BMW, proveniente da Montebelluna, era ferma all’incrocio in attesa di svoltare a sinistra in direzione di Riese Pio X quando dalla direzione opposta è sopraggiunta un’autovettura Mercedes che le ha sbandato contro, provocando un urto frontale-laterale. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia del Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano. Gli agenti hanno subito notato che l’uomo che era alla guida della Mercedes barcollava in modo molto evidente e hanno sottoposto entrambi i conducenti al test alcolimetrico.

Il conducente della Mercedes, G.F., 59 anni, residente ad Asolo, ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1.89 grammi/litro. Nei suoi confronti sono scattati immediatamente la confisca dell’autovettura, il ritiro e la revoca della patente, la sanzione amministrativa per sinistro stradale di 3000 euro e l’arresto da 12 a 24 mesi, commutabile in ulteriore sanzione. Ma anche il conducente della BMW investita, B.E., 34 anni, residente a Riese Pio X, non era sobrio. Gli è stato rilevato un tasso alcolemico di 1 grammo/litro e anche nei suoi confronti è scattata una sanzione amministrativa da sinistro stradale di 1600 euro, più 10 punti tolti dalla patente, patente sospesa da 12 a 24 mesi e arresto da 6 a 12 mesi, commutabile in ulteriore sanzione.

«La guida in stato di ebbrezza è un reato che rappresenta un grave pericolo per la sicurezza stradale, non solo per il conducente in questione ma anche per gli altri utenti della strada - commenta il Sindaco Mauro Migliorini -. Il tasso alcolemico del 59enne, pari a 1.89 grammi/litro, supera di gran lunga il limite di legge consentito, il che dimostra una forte imprudenza e incoscienza da parte del guidatore. La denuncia è solo uno dei problemi che il conducente dovrà affrontare. La sua patente di guida è stata ritirata, il che significa che non potrà più guidare per un lungo periodo di tempo».

«È importante sottolineare che guidare ubriachi non è solo un reato, ma anche un comportamento irresponsabile che può avere conseguenze molto gravi - aggiunge il Sindaco -. La capacità di guida di un conducente sotto l’influenza dell’alcol è ridotta, il che significa che le sue abilità di guida, la percezione del rischio e i tempi di reazione sono compromessi. Inoltre, la guida in stato di ebbrezza può portare a incidenti stradali mortali, che rappresentano un grave problema per la sicurezza stradale»

«Secondo i dati dell’Istat, nel 2022 in Italia sono stati registrati 1.328 morti sulle strade, di cui il 23% a causa di incidenti causati da guidatori ubriachi o sotto l’effetto di droghe - conclude Migliorini -. Per prevenire questi pericoli, è importante che tutti rispettino le regole del codice della strada e che evitino di guidare quando sono sotto l’influenza di alcol o droghe».