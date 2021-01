Tracciamento dei positivi al Covid di Asolo, la visita del sindaco

«Questa mattina, con il Direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, dottor Stefano De Rui, ho avuto modo di visitare il call center tracciamento positivi coronavirus -ha detto il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini- e ringraziare per l'enorme lavoro che stanno facendo in questa situazione di emergenza sanitaria. Oltre 30 addetti tra tecnici della prevenzione, personale amministrativo, personale della protezione civile nazionale, lavorano incessantemente per tracciare tutti i contatti dei casi positivi. In tal modo viene bloccata la catena epidemiologica di diffusione del Covid».