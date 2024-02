Hadel: svolta l'autopsia, forse già sabato prossimo il funerale

Si è svolto nella mattinata di oggi, 14 febbraio, nell'obitorio dell'ospedale di Castelfranco Veneto l'esame autoptico sulla salma di Hadel Alvarez Hernandez, il 18enne morto a causa di un malore da cui è stato colpito lunedì, in tarda mattinata, mentre si trovava nella cucina della casa in cui viveva con la famiglia, in via Marcoai, a Casella d'Asolo. Gli esiti non sono ancora noti e probabilmente lo saranno solo nei prossimi giorni. L'autopsia, fortemente volta dalla famiglia del ragazzo, potrebbe spiegare i motivi per cui un ragazzo così giovane e sportivo, amante della palestra e del calcio, abbia così tragicamente perso la vita. Il funerale, qualora il nullaosta arrivasse nelle prossime ore, come probabile, dovrebbe svolgersi sabato prossimo nella chiesa parrocchiale di Casella d'Asolo. A celebrare le esequie don Alessandro Dal Ben che in queste ore è in stretto contatto con questa famiglia così duramente colpita da questo lutto terribile. Alcuni amici hanno preparato ed esposto all'esterno dell'abitazione in cui è mancato il 18enne uno striscione con la scritta in spagnolo “Perdido, pero nunca olvidado” ovvero perduto ma non dimenticato. Nessuno certamente può dimenticare un dolore così grande. Domani, 15 febbraio, i suoi compagni di classe torneranno a scuola e commemoreranno Hadel. Sul suo banco sarà posto un mazzo di fiori e si svolgerà un momento di preghiera.