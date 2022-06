Scappa da una comunità terapeutica, 39enne arrestato a Venezia

Nel pomeriggio di ieri, 22 giugno, nella zona di Venezia, i carabinieri di Asolo hanno rintracciato un 39enne, che si era allontanato illecitamente da una comunità terapeutica del centro trevigiano dove si trovava in affidamento su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza del capoluogo lagunare, per un cumulo di pene per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato, commessi nell’agosto 2021. Alla luce delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorià giudiziaria, nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione, pertanto i militari lo hanno arrestato ed associato alla casa circondariale di Venezia.

Nella mattinata di ieri 22 giugno, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Treviso, durante un posto di controllo in via Callalta del capoluogo della Marca, hanno denunciato un 38enne cittadino albanese, residente in città, gravato da pregiudizi di polizia, poiché sorpreso alla guida della sua autovettura, in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato.

Sempre nella mattinata i carabinieri della Stazione di Vedelago hanno denunciato, due donne di origine rumena, di 43 e 56 anni, entrambe residenti fuori Provincia e gravate da pregiudizi per delitti contro il patrimonio, in particolare truffe. Le due, nell’ambito di una trattiva per la vendita di un’autovettura, si sono fatte versare su carte pregate la somma di euro 23.000,00, da un’impiegata del luogo, rendendosi poi irreperibili.