«Ci mancherà la tua sensibilità»: muore impiegata comunale 46enne

Grave lutto nel Comune di Asolo per l'improvvisa scomparsa, a causa di un male contro cui combatteva da tempo, di Federica Fogal, dipendente del Comune di Asolo, 46 anni, che ha lavorato per diversi anni nell’ufficio urbanistica, ambiente e edilizia privata. Per questo motivo è sempre stata di prezioso supporto all’operato dell'amministrazione, del consiglio comunale, della giunta e degli assessori. «Fino all’ultimo, nonostante la malattia la stesse indebolendo, si è adoperata nello svolgimento delle sue mansioni con professionalità, per consentire al nostro Comune di offrire i suoi servizi alla cittadinanza. Ci mancheranno il suo garbo, la sua mitezza e la sua sensibilità. Desideriamo esprimerle il nostro sincero grazie e porgere le più sentite condoglianze ai familiari» così recita una nota a nome della giunta, dei consiglieri comunali, del segretario e di tutti i colleghi di lavoro. Federica lascia infatti il marito Christian oltre ai figli Sebastiano e Caterina. I funerali di Federica si terranno sabato 13 aprile alle ore 11 a Caselle di Altivole.