Fienile in fiamme: distrutte quasi 200 balle, morti anche tre bovini

Attorno alle ore 15 di oggi, in un'azienda agricola di Asolo, via Carreggiate, in località Casonetto, si è sviluppato un incendio che ha distrutto circa 200 palle.di fieno accatastate sotto una tettoia. Le fiamme, generate da cause accidentali presumibilmente legate ad autocombustione, hanno danneggiato parzialmente la tettoia, oltre a provocare il decesso di 3 bovini che si trovavano in prossimità della struttura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Asolo e i Vigili del Fuoco di Treviso, Castelfranco Veneto e Montebelluna, che hanno constatato danni in corso di quantificazione.