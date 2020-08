In auto refurtiva per 25mila euro, autista nei guai

Un autotrasportatore romeno di 41enne è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri dell'aliquota radiomobile dei carabinieri di Montebelluna. L'episodio di cui si è reso protagonista risale alle ore 18 dello scorso 28 agosto a Caerano San Marco, in via Piave. Lo straniero, alla guida della sua Bmw 535, è stato trovato in possesso di svariata merce tipo abbigliamento tra cui calzature, occhiali da vista e sole, copridivani e binocoli per fucili per un valore complessivo di circa 25mila euro circa. La refurtiva è stata in parte restituita al legittimo proprietario, un 41enne di Asolo, titolare della ditta "V&V Service srl" di Caerano San Marco, con sede in via Piave.

