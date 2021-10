Derubano negoziante e poi le svuotano il conto con le sue carte di credito

Lo scorso 10 giugno, erano entrate in un negozio di abbigliamento di Asolo, il Yorick di piazza Garibaldi, strattonando la titolare 55enne e trafugando il suo portafogli con all'interno 400 euro e varie carte di credito. Le tre malfattrici avevano fatto poi dei prelievi con le carte presso sportelli bancari del vicentino e del trevigiano (in particolare a San Zenone e Mussolente) per complessivi 3000 euro circa. A casa di una delle tre i militari della stazione di Asolo hanno anche trovato gli stessi capi di abbigliamento utilizzati il giorno della rapina. Le tre donne, classe 1976, 2001 e 1997, originarie della Castellana e già note alla giustizia, sono state denunciate per rapina impropria e indebito utilizzo di mezzi di pagamento