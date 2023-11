Ruba vestiti per 4mila euro dall'azienda dove lavora: 40enne arrestato in flagrante

Da alcune settimane i responsabili di una ditta di Asolo, specializzata nel settore dell'abbigliamento, avevano notato che rispetto ai capi prodotti in magazzino mancavano diverse decine di indumenti. Non essendoci stati furti "esterni", i sospetti si sono presto concentrati sui collaboratori dell'azienda.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la dirigenza ha deciso subito di chiedere aiuto ai carabinieri per risalire al colpevole e così, verso la fine di questa settimana, i militari hanno fermato all'uscita del turno di lavoro un 40enne italiano dipendente della ditta. L'uomo aveva nascosto nel bagagliaio dell'auto decine di vestiti rubati prodotti dall'azienda per cui lavorava di cui non ha saputo giustificare il possesso. Nelle settimane precedenti erano spariti dal magazzino una quarantina di indumenti per un valore complessivo della refurtiva di circa 4mila euro. Da indagini più approfondite è emerso poi che il 40enne, diversi anni fa, era stato accusato di un furto molto simile dall'azienda per cui lavorava all'epoca. Arrestato dai carabinieri di Asolo, sabato 11 novembre il giudice ha disposto per il dipendente infedele gli arresti domiciliari con obbligo di dimora nel comune di residenza in attesa del processo.