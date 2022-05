Grandinata record ad Asolo, ghiaccio spalato dalle strade

Il sindaco Mauro Migliorini ha parlato ironicamente di "notte bianca". Al lavoro per tutta la notte i volontari della protezione civile, tecnici comunali e personale del Comune. Al vaglio danni all'agricoltura della zona come uliveti, viti e ciliegie

Una nevicata a fine maggio. E' il surreale scenario che nella tarda serata di ieri, martedì 24 maggio, si sono trovati di fronte i residenti del centro di Asolo dopo una grandinata da record che ha portato un accumulo a terra di almeno venti centimetri di acqua e ghiaccio. Il primo cittadino, Mauro Migliorini, ha parlato ironicamente di "notte bianca" ma la nottata quella appena trascorsa è stata particolarmente impegnativa per vigili del fuoco, volontari della protezione civile e operatori comunali. C'era da spazzare la grandine dalle strade, per poter garantire la circolazione, ma anche iniziare a constatare i danni provocati dal maltempo. Preoccupano gli ingenti danni provocati all'agricoltura della zona ed in particolae ad uliveti, viti e ciliegie.