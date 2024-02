Hadel, la commossa dedica dei compagni di classe: «Siamo ancora increduli»

Grande commozione nella mattinata di oggi, 15 febbraio, al Cfp di Fonte, per il momento di riflessione che i compagni di classe e docenti che hanno voluto dedicare ad Hadel Alvarez Hernandez, il 18enne scomparso lunedì scorso, stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava nell'abitazione in cui viveva con la famiglia, in via Marcoai, a Casella d'Asolo. Ieri, 14 febbraio, si è svolto un esame autoptico sulla salma del giovane: i risultati non sono attualmente noti e lo saranno forse solamente nei prossimi giorni quando saranno comunicati ai genitori, Madeline e Christopher. Il funerale dovrebbe svolgersi nella giornata di sabato e sarà celebrato da don Alessandro, parroco di Casella d'Asolo.

Don Paolo Magoga, presidente della fondazione Opera Monte Grappa ha così commentato: «I compagni hanno fatto fatica ad esternare i loro pensieri, ancora increduli di quanto acceduto. Hadel era un ragazzo con una sua riservatezza, ma appena si entrava in confidenza si riusciva a cogliere la sua bontà, ad apprezzare il suo sorriso. Come un iceberg il suo “tesoro” era nascosto sotto la superficie». I compagni di classe e i docenti hanno posto sul suo banco un cuore con tanti fiori e in un foglio hanno voluto stampare alcune delle parole dello scrittore Henry Scott Holland nella poesia “La stanza accanto”. Accanto le firme di tutti e in calce anche il ricordo di Thimoty.

LA STANZA ACCANTO

“La morte non è niente,

io sono solo andato nella stanza accanto.

lo sono io.

Voi siete voi.

Ciò che ero per voi lo sono sempre.

Parlatemi come mi avete sempre parlato.

Non usate un tono diverso.

Non abbiate l'aria solenne o triste.

Continuate a ridere di ciò che ci faceva ridere insieme.

Sorridete, pensate a me, pregate per me.

Che il mio nome sia pronunciato in casa come lo è sempre stato.

Senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra di tristezza.

La vita ha il significato di sempre.

Il filo non è spezzato.

Perché dovrei essere fuori dai vostri pensieri?

Semplicemente perché sono fuori dalla vostra vita?

lo non sono lontano, sono solo dall'altro lato del cammino”.