Studente stroncato da un malore, una preghiera e un mazzo di fiori sul suo banco

La famiglia di Hadel Alvarez Hernandez non ha ancora sciolto le riserve circa un possibile esame autoptico da svolgere sulla salma del figlio 18enne, morto nella tarda mattinata di ieri, 12 febbraio, mentre si trovava in casa. Il giovane studente del Cfp di Fonte (frequentava il secondo anno del corso di addetto alle vendite) è stato trovato privo di sensi dal padre Christopher ma purtroppo le pratiche di rianimazione da lui avviate e poi proseguite da medico e infermieri del Suem 118 (per almeno 25 lunghissimi minuti) non sono serviti a salvare la vita al ragazzo che non aveva nessun tipo di problema pregresso di salute ed amava lo sport, la palestra e il calcio, oltre alla musica. Per ora non è ancora stata fissata la data delle esequie che potrebbero svolgersi proprio a Casella d'Asolo dove Hadel viveva con il papà, la mamma Madeline (colpita da un malore alla notizia della morte del figlio), il fratello e la sorella. Il 18enne si trovava a casa perchè l'attività scolastica è in questi giorni sospesa per il Carnevale: lunedì mattina, dopo aver fatto colazione, in tarda mattinata, è stato colpito da un malore in cucina.

La notizia della morte del 18enne ha fortemente sconvolto la comunità asolana, ancora provata per la recente morte del 16enne Thimoty Dal Bello: la famiglia viveva in via Marcoai da almeno una quindicina d'anni ed è ben inserita. Molto scossi anche gli amici e soprattutto i compagni di classe del 18enne che per mercoledì stanno preparando un momento per ricordarlo. L'istituto sistemerà sul suo banco un mazzo di fiori e sarà recitata una preghiera all'inizio delle lezioni.

«Siamo veramente sconcertati per la perdita di questo allievo, Hadel, che frequentava il secondo anno di operatore ai servizi e alle vendite» così il direttore scolastico del Cfp di Fonte, Andrea Mangano «è una perdita incolmabile per tutta la nostra comunità scolastica. Questa morte improvvisa è un evento che ci lascia senza parole: l'unica cosa che ci sentiamo di dire è di esprimere la nostra vicinanza alla famiglia. Stiamo esprimento la nostra vicinanza anche agli allievi che si sono messi in contatto con noi e che sono ovviamente sconvolti. Al nostro rientro a scuola mercoledì stiamo organizzando un momento di riflessione con i compagni di classe: sicuramente ci sarà un mazzo di fiori in maniera simbolica sul suo banco su cui lui siedeva, studiava e dove condivideva le sue esperienze e la sua voglia di vivere con i professori e tutti i suoi compagni. Era un ragazzo che portava tanta allegria e felicità all'interno del gruppo classe e vogliamo ricordarlo con il sorriso sulle labbra per tutta la gioia che lui ha donato a tutti noi».

«Un modo per essere vicini alla famiglia di Hadel è quello di scrivere alcuni pensieri nel ricordo di lui» il commento di don Paolo Magoga, presidente della Fondazione Opera Monte Grappa «con i compagni di classe, in un poste che poi daremo alla famiglia come segno della nostra vicinanza».

«Desidero esprimere, a nome mio personale ma anche da parte di tutta la cittadinanza alla famiglia e agli amici di Hadel il profondo dolore e il senso di smarrimento per una perdita così tragica» chiude il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini «a pochi giorni di distanza dalla tragica morte di Thimoty, sia la comunità di Casella d'Asolo ma anche la scuola di formazione professionale di Fonte si trovano nuovamente ad affrontare una tragedia. Alla famiglia, oltre al nostro cordoglio, oltre alla nostra vicinanza va tutta la disponibilità per qualsiasi necessità».